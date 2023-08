ご覧頂き誠にありがとうございます。

商品管理には細心の注意を払っており、

迅速丁寧な対応を心掛けております。

【ブランド】 PT01 Per BEAMS F

【生産国】ルーマニア製

【モデル】BERMUDA

【代理店】PT JAPAN

【状態】極上美品、

目立った着用感はなく極めて状態良好品【サイズ】48 M-L

【カラー】カーキベージュ

【素材】ポリエステル90 ポリウレタン10

【寸法】ウエスト76股下27渡幅29.5裾幅24

【商品詳細】ビームスF別注ピーティゼロウーノ

のショーツです。

ポリエステル素材のBERMUDAモデルで夏場でも、サラッとした着用感で快適にお過ごし頂けます。

状態はとても良く目立った着用感はありません。

生地アタリも無く生地もしっかり生きております。

【コメント】

化学繊維をベースにした現代的なイタリアン

ショーツです。

程よく艶感もありますのでラグジュアリーに

お使い頂けます。

多汗な夏場でもコットン素材と違い一日中

通してキレイな印象でお使い頂けます。

宜しくお願い致します。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

センタープレス···センタープレスあり

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ピーティーゼロウーノ 商品の状態 未使用に近い

