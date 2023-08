ブロンクスバギーの出品です。

国内でもトップクラスに人気の、オールブラックのeバイクになります。

コメント関係なく、決済順の早いものがちとなります。コメントのやり取り途中であっても、予めご容赦ください。

ブロンクスバギーは、サイクルベースあさひのオンラインストアでも取り扱いがあり、全国展開のあさひが近くにあれば、様々なメンテナンスを受けられるのがメリットです。 (問い合わせ確認済み)

その他のホームセンター等で対応可能かは、不明です。

ノーカスタムの定価が、24万円ほどです。

2023年5月、サイクルベースあさひで、メンテナンス整備済み。

傷あり。(黒い部分の傷は、スプレーで簡易修復できると思います。)

現状渡し。

2人のオーナーで約1722kmの走行です。

タンク風バッグと、ヘッドライトの王道のカスタムをしています。

バックミラーもつけていますので、後方確認が楽で安全です。

■付属品

ショートシート、バッテリーロック用キー、

×1、バッテリー充電器、バッグやヘッドライト、ミラーなどカスタムしている備品全て。(チェーンロックは付きません。)

防犯登録抹消控えなどの書類は、購入後手続きさせて、添付させていただきます。

それらの書類を持って、最寄りの自転車屋か、警察署に行って防犯登録を更新してお乗りください。(500〜1000円ほど)

群馬県からの出品なので、なるべく関東の方との取引を希望します。

陸送は、購入者様の方でご手配いただけましたら、幸いです。陸送手続きがわからない場合でも、こちらでもサポートさせていただきます。

(陸送コストは、関東で約1.7万円〜2万円ほど)

直接引き取りも対応いたします。

レンタカーのバンや軽トラに載るサイズです。

よろしくお願いします。

車体サイズ

(L)1800 × (W)740mm

材質

(フレーム)アルミ、(フォーク)スチール

車体重量

約30kg

ブレーキ

メカニカルディスクブレーキ(前・後)

ギア

8段変速

駆動ユニット

バーファン 後輪駆動

モーター出力

定格350W (DC36V)

バッテリー

リチウムイオン(パナソニックセル内蔵)

容量

約300W (DC36V/8.7A)

充電時間

4.5h (容量ゼロ - フル充電)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

