2022年春の Versace 80s vintage シャツ ヴェルサーチ shirt シャツ

80年代のヴィンテージシャツになります。

ハイクラスのヴィンテージブランドが流行ってきておりますが、その中でも当時の雰囲気が満載に感じられる一品です。

カラーがブラックベースになっていることに加え、ボックスシルエットである点は、近年開襟シャツで人気のラルフローレンと近いシルエットで着用頂けると思います。

ユーロヴィンテージであるためスタイリッシュに着用頂けます。

極めつけはボタンですが、一つ一つがヴェルサーチを代表するモチーフのデザインとなっておりますので、手のかかって商品であります。

状態はきれいなのですし、このレベルの商品を今新品で購入するととてつもなく高価ですのでお勧めの商品となります。

日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。

こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。

気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。

古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。

いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。

レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。

古着女子 ビッグシルエット ユニセックス 80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 やや傷や汚れあり

