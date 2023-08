80〜90年代 フェンディ

イタリア製 ズッカ柄 パイル生地 ワンピース

グレー×ブラック×ブラウン

サイズ42(M〜L相当)

オールドフェンディの人気アイテムのパイルワンピースです。きめの細かい上質なパイル地です。

グレーベースのモノトーンカラーなので合わせやすいかと思います。

特記すべきダメージもなく、ヴィンテージ・古着慣れされている方なら問題ないコンディションです。

実寸:

着丈72cm肩幅36cm身幅42cm

※伸縮性のある素材なので目安としてお考え下さい。

発送はらくらくメルカリ便で行います。

受取評価は商品到着後、

「24時間以内」にお願い致します。

お支払い手続き後24時間以内に発送させて頂きます。最近、受取評価などがルーズな方、マナーの悪い方が多い為そのように感じた購入者様についてはブロックしております。お互い気持ち良いお取引が出来る様心掛けております。

大幅なお値下げはできませんが、

ご希望額がございましたらコメント下さい。

ビンテージ

オールド

OLD

アーカイブ

ズッカ柄

ズッカ

モノグラム柄

モノグラム

総柄

ワンピ

ノースリーブ

夏物

レトロ

レディース

トップス

タオル地

イタリア製

イタリー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

