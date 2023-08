【全商品オープニング価格 特別価格】 RED STER / ハーフ コート ナイロン ステンカラー デザイン古着 ステンカラーコート

プロフィールも併せてご覧下さいませ。

detail:

RED STER / ハーフコート ナイロン Barneys New York

バーニーズニューヨーク 取扱ブランド レッドスター の ナイロン ハーフコート 。

嬉しい made in Italy .

ゆったりしたサイジング、薄手ナイロンで落ち感のあるシルエットがベリークール。

ミドルレングスで、ロングコートに抵抗のある方でも難なく着用可能かと思います。

是非、ご検討下さいませ。

color:ブラック

fabric:ポリエステル100%

model:174cm

size:48

※あくまで表記サイズになりますので、実際のサイズ感が大きく異なる場合がございます。

商品情報のサイズ欄、及び以下に記載されております採寸データをご参照くださいませ。

肩幅:47cm

身幅:61cm

着丈:83cm

袖丈:63cm

(多少の誤差はご容赦願います。全て平置きでの数値となっております。)

condition:目立つキズ汚れ無し

(used品の特性上、細かな汚れ、キズ、におい等ある場合もございます。

また、検品作業には万全を期しておりますが、見落としている場合もございます。

ご理解の程宜しくお願い致します。)

古着 デザイン古着 ヴィンテージ アメリカ古着 ユーロ古着 中古

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージヴァンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

