限定価格セール！ 70s ヴィンテージ ビンテージ　古着　オフィサー　ワーク　チェック　シャツ シャツ

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着丈:75cm 肩幅:48cm 袖丈:56cm身幅:56cmヴィンテージ にご理解のある方宜しくお願い致します。⬇️こちらから他の類似商品もチェックできます⬇️▪️▪️▪️#KRvintageシャツ▪️▪️▪️

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