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限定価格セール！ 70s ヴィンテージ ビンテージ　古着　オフィサー　ワーク　チェック　シャツ シャツ

商品の説明

着丈:75cm
JOHN MASON SMITH ジョンメイソンスミス　アロハシャツ　ブラック
肩幅:48cm
sc3326様専用！コットンリ ネンプルオーバーシャツ（JIH- R1004)
袖丈:56cm
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フラットヘッド　シャツ　新品・未使用・タグ付き
着丈:75cm 肩幅:48cm 袖丈:56cm身幅:56cmヴィンテージ にご理解のある方宜しくお願い致します。⬇️こちらから他の類似商品もチェックできます⬇️▪️▪️▪️#KRvintageシャツ▪️▪️▪️

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限定価格セール！ 70s ヴィンテージ ビンテージ　古着　オフィサー　ワーク　チェック　シャツ シャツ

25分钟前

限定価格セール！ 70s ヴィンテージ ビンテージ　古着　オフィサー　ワーク　チェック　シャツ シャツ

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