【新品タグ付】DRWCYS♡リラクシー総レースワンピース

★プロフィールも合わせてご覧ください。

ゆったりとしたシルエットでリラクシーな雰囲気がたぷりな総レースワンピース。

ボヘミアンテイストなリーフ柄のレースがナチュラルで開放的なムードたっぷりです。

広めのアームホール、そして体のラインをすっぽりと隠してくれるたっぷりとしたシルエットが体型カバーにもぴったり。伸縮性もあるので着心地も抜群です。

1枚でワンピースとして着ていただくのはもちろん、シアーがトレンドな今年は、インナーやパンツを合わせてレイヤードコーデを楽しんでいただくのもおすすめです。

デイリー使いにもリゾートにも◎

【この商品のイチオシポイント】

●リーフ柄のレースデザインがリラクシームードたっぷり

● 気負わないナチュラルなリゾート風なワンピース

● ゆったりとしたシルエットで体型カバー効果も抜群です

【サイズ】1

(Mサイズくらいかと思います)

着丈 118cm

肩幅 45cm

バスト 110cm

アームホール 66cm

袖丈 38cm

※素人採寸のため、多少の誤差はお許し下さい。

【素材】

表地・インナー共にポリエステル100%

定価 19,800円(税込み)

★他にも多数出品中★

#Mのワンピースシリーズ

カラー···ベージュ

柄・デザイン···その他

袖丈···七分袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドロシーズ 商品の状態 新品、未使用

