エスマックスマーラのAラインワンピースです

ネイビーとウランの総柄が大人の女性を演出。

丸首のデザインに加え、七分袖とロング丈に切替入りしているので、体型をカバーしつつもスタイリッシュに着こなせます。

美品で目立った傷や汚れもなく、安心してお受け取りいただけます。

高級感あふれるエスマックスマーラのワンピースで、上品で洗練されたファッションを楽しみませんか?

ꕥブランド名

S’Max Mara

ꕥカラー

ブラウン 茶

ネイビー 紺

ꕥ素材

コットン 綿

他

ꕥサイズ

40(L相当)

肩幅 約37cm

身幅 約46cm

着丈 約105cm

袖丈 約39cm

ウエスト幅 約44cm

平置き実寸。

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください

ꕥアイテム

ロングワンピース Aラインワンピース フレアワンピース

総柄 切り替え 切替

サイズ40 大きいサイズ

他にもレディースアパレル商品

多数出品しております

#もこのお洋服

ぜひご覧ください⸜(’ᵕ’)⸝

ꕥまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。

ꕥ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

ꕥ写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。

ꕥまた、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

ꕥ発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。

ꕥ通常1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はコメント欄にてお知らせください。できるだけ対応いたします。

ꕥご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

管理番号02262-m-

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エスマックスマーラ 商品の状態 未使用に近い

エスマックスマーラのAラインワンピースですネイビーとウランの総柄が大人の女性を演出。丸首のデザインに加え、七分袖とロング丈に切替入りしているので、体型をカバーしつつもスタイリッシュに着こなせます。美品で目立った傷や汚れもなく、安心してお受け取りいただけます。高級感あふれるエスマックスマーラのワンピースで、上品で洗練されたファッションを楽しみませんか?ꕥブランド名S’Max Maraꕥカラーブラウン 茶ネイビー 紺ꕥ素材コットン 綿他ꕥサイズ40(L相当)肩幅 約37cm身幅 約46cm 着丈 約105cm袖丈 約39cmウエスト幅 約44cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承くださいꕥアイテムロングワンピース Aラインワンピース フレアワンピース総柄 切り替え 切替サイズ40 大きいサイズ・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜他にもレディースアパレル商品多数出品しております#もこのお洋服ぜひご覧ください⸜(’ᵕ’)⸝・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜・*:.。 。.:*・゜✽.。.:*・゜ꕥまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。ꕥ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。ꕥ写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。ꕥまた、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。ꕥ発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。ꕥ通常1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はコメント欄にてお知らせください。できるだけ対応いたします。ꕥご不明点ございましたらお気軽にコメントください。管理番号02262-m-

