素材···本革

季節感···春、秋、冬

フード···フードなし

カラー···レッド

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

SANTASTIC!(サンタスティック)のレザーとウールスタジャンです。

随分前にまだSANTASTIC!が渋谷にあった頃に店舗で購入しましたが着る機会が無くなったため出品します。

上質なレザーを贅沢に使用した仕様のスタジャンになります

胸・袖・には大きなパッチが施されたインパクト大の逸品です

国内では滅多にお目にかかれないアイテムでネットオークションでもほぼ出回ることのない貴重なアイテムです

大きいサイズをお探しの方は是非!

表記サイズ XL

90年代 海外古着 スポーツMIX 系 オーバーサイズ ビッグシルエット HIPHOP B系 ストリート

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サンタスティック 商品の状態 やや傷や汚れあり

