≪超目玉★12月≫ 茶道具 金蘭手水指 平安 林秀峰 陶芸

金蘭手水指

t-h023 九谷焼石盛堂 金彩色絵時代盃 五点揃 共箱 酒器 骨董 アート

平安 林秀峰

中国美術 古玩 粉彩花卉紋樣皿

共箱

在銘 鶴 松 急須 中国



桶谷寧 井戸杯②

口径15.8㎝

小山岑一 柿釉鉢 向附 6客 輪花茶道具向付 (父:小山富士夫 (古山子)

高さ16.3㎝

ミッドセンチュリー/スウェーデン製/フリーベリ作品陶磁器



長谷川翠光 金彩飛翔抹茶碗

綺麗な状態です

西岡小十 絵唐津 ぐい呑 ① 合わせ箱

自宅保管になります

未使用★中里隆★唐津南蛮向付★A

ご理解の方宜しくお願いします

陶芸家 作家物 村山健太郎 黄唐津 盃 ぐい呑 酒器 酒盃 師 川上清美



【P】割引♢備前焼♢人間国宝 藤原雄 酒杯 酒器 猪口 ウコン布 共箱 ⑤

#茶道具

九谷焼大皿 古九谷置物 飾り皿

#水指

共箱付 松井與之 備前壺

#金蘭

陶山作 朱泥急須

#金蘭手

大樋焼 九代 大樋長左衛門 飴釉 香炉 共箱 アンティーク大樋焼 時代香炉 １客

#染付

九谷焼 錦山造 金彩赤絵 牡丹孔雀図 花瓶 共箱

#祥瑞

究極の美◼️蔵からかなり見事な羽を広げた鷹の迫力がある茶碗が出て来ました。茶道具

#京焼

茶道具 京焼 三代 加藤利昇作 青磁 蓋置 香合 共箱 2点 V R5266

#清水焼

中国 古玩 天目茶碗 木箱付 タエチ 東さ5-0514②

#林秀峰

九谷焼 古九谷 赤絵金彩 花文 飾皿 大皿 直径約43.5㎝ M R4861C

#秀峰

上手古伊万里 幾何学紋様皿 3枚揃い 本物保証

#林淡幽

茶道具 美濃伊賀 エフゴ形 建水 加藤弥右衛門 共箱 美濃焼 陶芸 出物 工芸品

#淡幽

古美術 花瓶 清時代染付花瓶 BL2-77

#五山窯

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

金蘭手水指平安 林秀峰共箱口径15.8㎝高さ16.3㎝綺麗な状態です自宅保管になりますご理解の方宜しくお願いします#茶道具#水指#金蘭#金蘭手#染付#祥瑞#京焼#清水焼#林秀峰#秀峰#林淡幽#淡幽#五山窯

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

茶道具 古瀬戸 一重口 水指 ♦︎山口茂作♦︎ 共箱 美品 （230525H6）大正雍正年製 青花三多文 杯 トヒチル 東さ5-0614☆2FNA1333 西浦武 灰釉壷 共箱 骨董 蔵出し 時代物 古美術品究極の美◼️蔵からかなり美しい盃の様な陶器が出てきました。古美術品、茶道具？盃三代 寺田美山 茶碗￼