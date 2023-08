エアフォースワン バイユーで制作しました シカゴカラーのスニーカーです!

もう同じものはbyyouでは作れなくなりましたのでかなりレアです!

Chicagoカラーのエアフォースもまず今後出ることがないので探している方も多いかと思います。

2回か3回の着用で、綺麗です!

サイズはus10で28.0cmです。

履き続けるつもりだったので箱がありませんのでその点だけご了承ください。

air Jordan 1 エア ジョーダン 1 dunk 等お好きな方は是非!

ナイキ ダンク バイユー シカゴ カスタム



メインカラー···レッド

人気モデル···NIKE エアフォース1

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

