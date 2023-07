【爆売りセール開催中！】 by Squier Fender (5点セット) Strat Bullet エレキギター

1. Squier Bullet Strat エレキギター

1. Squier Bullet Strat エレキギターBody Material: PoplarBody Shape: Stratocaster®Body Finish: Gloss PolyurethaneNeck Material: MapleNeck Finish: Satin UrethaneNeck Shape: "C" ShapeScale Length: 25.5" (64.77 cm)Fingerboard Material: LaurelFingerboard Radius: 9.5" (241 mm)Number of Frets: 21Nut Material: Synthetic BoneNut Width: 1.650" (42 mm)Bridge Pickup: Standard HumbuckingMiddle Pickup: Standard Single-Coil Strat®Neck Pickup: Standard Single-Coil Strat®Controls: Master Volume, Tone 1. (Neck Pickup), Tone 2. (Middle Pickup)Switching: 5-Position Blade: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge and Middle Pickup, Position 3. Middle Pickup, Position 4. Middle and Neck Pickup, Position 5. Neck PickupBridge: 6-Saddle Vintage-Style Synchronized Tremolo2. ストラップ Fender3. ケーブル4. チューナー Fender5. ケース#Fender #Squier#ギター#エレキギター#アンプ

