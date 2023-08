激安店舗 美品　P ギャザー ボリューム パンツ カジュアルパンツ

ご覧いただきありがとうございます(╹◡╹)

アローズのボリュームパンツです。

薄手でポリエステル100%なのでこれから雨の時期にもおススメです。

洗濯しても早く乾きます。

ウエスト部分もゴムなのでとても履きやすいです。

ギャザーになっているのでウエストインしてもとても可愛いです!

着用回数 2回の美品です。

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

定価 20,900円税込

オンライン完売サイズです。

中古品にご理解いただける方のみのお取引でお願いします。

小さく折り畳んで発送しますので、折りシワご了承ください。

どなたか気に入って着てくださる方に、、、、☆

#ユナイテッドアローズ

好きな方に、、、、☆(*´꒳`*)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

