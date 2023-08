【ラッピング不可】 RODENBERG LUKE-OD Steve Lukather エフェクター

RODENBERG LUKE-OD

BOSS GX-100、Bluetoothアダプター BT-DUAL

Steve Lukather Signature Overdriveです。

MXR Phase45【1970年代ビンテージ】

SL-ODのOver Drive(Hi/Lo)をコンパクト化。

electro harmonix Main flame Bit Crusher



GO:MIXER PRO Audio Mixer for Smartphones

Lo/Hi Gain「2モードのオーバードライブ」をSW切替。

line6 podhd 500 ギターマルチエフェクター+付専用ケース

軽めのコンプレッションの効いたLo Gain Overdrive。

MXR duke of tone

リードトーンに対応するHi Gain Overdrive。

BB Preamp V1.5

9-18V入力に対応。DC18V使用時は高ダイナミックレンジ。

FREE THE TONE IG-1N

BASSモードはローエンドを分厚くする効果を持つ。

HX stomp マルチエフェクター

電源:センターマイナスDC9V-18V(50mA=9V使用時)、電池使用不可

BOSS/FS-1-WL Wireless Foot Switch

中古品にご理解のある方、よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

RODENBERG LUKE-OD Steve Lukather Signature Overdriveです。SL-ODのOver Drive(Hi/Lo)をコンパクト化。Lo/Hi Gain「2モードのオーバードライブ」をSW切替。軽めのコンプレッションの効いたLo Gain Overdrive。リードトーンに対応するHi Gain Overdrive。9-18V入力に対応。DC18V使用時は高ダイナミックレンジ。BASSモードはローエンドを分厚くする効果を持つ。電源:センターマイナスDC9V-18V(50mA=9V使用時)、電池使用不可中古品にご理解のある方、よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

EVENTIDE PitchFactor ピッチシフターstrymon zuma 日本未発売Electro Harmonix Bass Mono Synth BassFractal Audio Systems MFC-101 MARKⅢ