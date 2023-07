閲覧いただき誠にありがとうございます。

ドレステリア別注 水沢ダウン デサント オルテライン 濃紺 ネイビー

主に新品•中古問わずメンズ、レディースのアパレル商品を中心に扱っています。

即購入大歓迎です◎

□商品名□

□仕様□

-

□カラー□

画像参照

□生産□

ブルガリア

□素材□

コットン65 ナイロン35

ダウン90 フェザー10

□表記サイズ□

01 (S~Mサイズ程度)

□実寸サイズ

肩幅:38cm

身幅:43cm

着丈:75cm

袖丈:59cm

※実寸につきまして多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認ください。

※サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□コンディションランク□

C

※汚れなどはできる限り写真にて掲載しております。まずは画像をご確認ください。

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好な状態

B 全体的に目立ったダメージや汚れは見当たらない状態

C 外観に多少のスレ、汚れは見られるものの着用には問題のない程度

D 状態が悪く使用感の強いお品

□お取引について□

商品番号 :

商品の情報 商品のサイズ S ブランド タトラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

