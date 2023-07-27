【上品】 PENTAX K−50 K-50 BLACK デジタルカメラ

PENTAX K−50 K-50 BLACK

SONY Cyber−Shot TX DSC-TX1(S)



RICOH GRIIIx GR3x

CAMERA TECHNOLOGY: SLR

Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X7

HDMI端子数(新): 0

SONY α6000 デジタルミラーレス一眼カメラ

OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応

フジフィルム プリンカム

SDカード対応種類: SDXC

Panasonic GH4とLEICA15mm f1.7

WiFi: WiFi Ready

SONY ILME-FX30（ボディのみ）（おまけ付き）

color: BLACK

みるく様専用 Canon EOS KISS X3 Wズームキット

センサーサイズ: 23.7 X 15.7 mm

SONY α6000 a6000

センサーサイズ(新): APS−C

完動品 ソニー DSC-HX1 デジタルカメラ メモリー4GB/新品フィルム

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

☆お得☆Nikon D3200 一眼レフ ダブルレンズセット

ファインダ種類: プリズム・ミラータイプ

極美品❤️Nikon D7000 ダブルズームセット❤️初心者おすすめ❤️高画質

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

CANON PowerShot SX50 HS

メモリカード対応種類: SDXC

Canon EOS 6D(WG)

モニタ有

●パナソニック デジタル一眼カメラ レンズ2本 LUMIX DMC-GF●

レンズ交換有無: レンズ交換対応有

Canon EOS M3 レンズ 18-55 中古

動画圧縮方式: MPEG4

Canon PowerShot SX50HS 約1210万画素 光学50倍ズーム

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

✨初心者オススメ✨カンタン操作✨Nikon ニコン D5000 一眼レフ

動画記録画素数: 1920X1080

カオスソルジャー様専用

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

Nikon 1 J5 ブラック 10-30mmズームレンズ付

手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式

SONY ソニー デジタルカメラ Cyebr-shot DSC-WX30

撮像素子種類: CMOS

富士フイルム X-H2

総画素数クラス別3: 601万画素以上

OLYMPUS STYLUS SH-1（箱付き）

静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上

Nikon Z 7II（本体）

顔認識種類: 顔認識機能

PENTAX645 電池ケースジャンク



RICOH GRⅡ GR2 【動作不良あり】最終値下げ

#リコーイメージング

◆新品級◆ Canon EOS Kiss x7 ダブルレンズ 女性ワンオーナー

#PENTAX

Canon IXY 1 光学12倍ズーム タッチパネル Wi-Fi機能付



【元箱付！美品 ショット回数３１４９２回】NikonD500ボディ

カラー···ブラック

Nikon F3 ボディ / MD

レフ有無···一眼レフ

未使用 Nikon COOLPIX ニコン クールピクス S6100 デジカメ

付属レンズ···無(本体のみ)

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 未使用に近い

PENTAX K−50 K-50 BLACKCAMERA TECHNOLOGY: SLRHDMI端子数(新): 0OUTDOOR FUNCTION: 防滴対応SDカード対応種類: SDXCWiFi: WiFi Readycolor: BLACKセンサーサイズ: 23.7 X 15.7 mmセンサーサイズ(新): APS−Cバッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池ファインダ種類: プリズム・ミラータイプフォーサーズ種類: フォーサーズ以外メモリカード対応種類: SDXCモニタ有レンズ交換有無: レンズ交換対応有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上動画記録画素数: 1920X1080可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類: イメージセンサーシフト式撮像素子種類: CMOS総画素数クラス別3: 601万画素以上静止画有効画素数・クラス別: 1551万画素以上顔認識種類: 顔認識機能#リコーイメージング#PENTAXカラー···ブラックレフ有無···一眼レフ付属レンズ···無(本体のみ)

商品の情報 ブランド ペンタックス 商品の状態 未使用に近い

Leica C−LUX C-LUX 2Canon POWERSHOT G7X MARK II【美品】オリンパスOLYMPUS OM-D E-M1 Mark II＋おまけ