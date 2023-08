UNDERCOVER アンダーカバー

25周年限定 袖レザー ダウンジャケット

UCP9202-2 15AW

色:ブラック 黒

サイズ:2(M)

アンダーカバーの25周年限定ダウンです。

少し自分のカラダに合わなくなったので出品しました。

結構タイトな作りになっているので、普段1(S)のサイズの方にも合うかと思います。

レアなものですので欲しかったかたなどこの機会にご検討いただければと思います。

よろしくお願いします。

商品詳細

柄・デザイン···無地

襟···オープンカラー

カラー···ブラック

季節感···春、秋、冬

フード···フードなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

