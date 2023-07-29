新発売 あうん様専用★LOUIS VUITTON トローター ショルダーバッグ

シリアルナンバーSL0013

新品未使用3.1Phillip Limスリーワンフィリップリム レディースバッグ



エルベシャプリエ ノワール 1927N ナイロン舟形ショルダーバッグXS

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美品✨️TORY BURCH レザー エマーソン 2WAY ショルダーバッグ 黒

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サイズL ステラマッカートニー チェーン ショルダーバック ブラック

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GUESS

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商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

シリアルナンバーSL001320年程前に地元遠鉄百貨店のルイヴィトンにて購入正規品です目立つ汚れ、傷は見当たりません見たい箇所ありましたら写真追加しますのでコメントください状態等、納得してからのご購入をお願いします

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

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