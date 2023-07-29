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新発売 あうん様専用★LOUIS VUITTON トローター ショルダーバッグ

商品の説明

シリアルナンバーSL0013
新品未使用3.1Phillip Limスリーワンフィリップリム　レディースバッグ

エルベシャプリエ ノワール 1927N ナイロン舟形ショルダーバッグXS
20年程前に地元遠鉄百貨店の
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ルイヴィトンにて購入
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正規品です
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目立つ汚れ、傷は見当たりません
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状態等、納得してからのご購入を
GUESS
お願いします

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商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態やや傷や汚れあり

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シリアルナンバーSL001320年程前に地元遠鉄百貨店のルイヴィトンにて購入正規品です目立つ汚れ、傷は見当たりません見たい箇所ありましたら写真追加しますのでコメントください状態等、納得してからのご購入をお願いします

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態やや傷や汚れあり

新発売 あうん様専用★LOUIS VUITTON トローター ショルダーバッグ

15分钟前

新発売 あうん様専用★LOUIS VUITTON トローター ショルダーバッグ

¥50,000 ¥27,000

(税込) 送料込み
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コメント (8)

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新発売 あうん様専用★LOUIS VUITTON トローター ショルダーバッグ 新発売 あうん様専用★LOUIS VUITTON トローター ショルダーバッグ

LOUIS VUITTON◇トローター/ショルダーバッグ/PVC/BRW/M51240

LOUIS VUITTON◇トローター/ショルダーバッグ/PVC/BRW/M51240


LOUIS VUITTON◇トローター/ショルダーバッグ/PVC/BRW/M51240

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LOUIS VUITTON ルイヴィトン トロター ショルダーバッグ モノグラム

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ルイヴィトン トロター モノグラム ショルダーバッグ-

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