新版 HED MAYNER ヘドメイナー ストライプ ベルト ワイド パンツ スラックス

ウール素材ですが、春夏でも問題なく使用いただける生地感です。ワイドすぎず、ややワイド気味のシルエットで

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シルエットがとてもいい感じです。

イッセイミヤケのセットアップ春夏物 ズボン裾に難あり



【値下げしました】【新品】 INCOTEX サイドアジャスター グルカ

■HEDMAYNER(ヘドメイナー）■

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WACKO MARIA ラメ トラウザー ネイビー

イスラエル出身のヘドメイナー氏が2015年に設立したインポートブランドです。現在はパリを拠点にし、2018年SSからはパリにてコレクションを発表しています。

▪️未使用に近い BERNARD ZINS/ベルナール ザンス BAC-J 42



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デザインのインスピレーション源となるのは、“スピリチュアルや伝統、繊細、パワー、崇高”などから生まれるアイデアです。

廃盤 バーバリーブラックレーベル コーデュロイパンツ ノバチェック HH8889



未使用 colina サシコ ワイドテーパードスラックス インディゴ 別注

◎サイズ ４０

GUCCI テクニカルパンツ 【美品】

◎実寸 総丈１０２㎝ ウエスト平置き４７㎝ 股下６３㎝ 裾幅２０㎝（実寸ですが多少の誤差はご了承下さい）

MARNI トロピカルウールイージースラックス PUMU0017A0S45455

◎カラー ネイビー（画像参照）

SUNSEA サンシー N.M BRUSHED M2 PANTS スラックス

◎素材 ウール１００％

2020 comme des garcons homme インディゴデニム

◎状態 全体的に状態良いです(自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はお控え下さい）

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヘドメイナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ウール素材ですが、春夏でも問題なく使用いただける生地感です。ワイドすぎず、ややワイド気味のシルエットでシルエットがとてもいい感じです。■HEDMAYNER(ヘドメイナー）■イスラエル出身のヘドメイナー氏が2015年に設立したインポートブランドです。現在はパリを拠点にし、2018年SSからはパリにてコレクションを発表しています。デザインのインスピレーション源となるのは、“スピリチュアルや伝統、繊細、パワー、崇高”などから生まれるアイデアです。◎サイズ ４０◎実寸 総丈１０２㎝ ウエスト平置き４７㎝ 股下６３㎝ 裾幅２０㎝（実寸ですが多少の誤差はご了承下さい）◎カラー ネイビー（画像参照）◎素材 ウール１００％ ◎状態 全体的に状態良いです(自宅保管のため完璧をお求めの神経質な方はお控え下さい）

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヘドメイナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ANEI アーネイ スラックス アイボリーMATSUFUJI wide corduroy 6PtrousersIssey Miyake Homme Plisse Pants パンツgiab'sARCHIVIOジャブスマサッチョ・ナノユニバース別注チャコール44JIL SANDER 黒スラックス 50ADER ERROR アーダーエラー スラックス