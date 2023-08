最低価格の / Axis Natural アンビエント ヒーリング High 邦楽

-商品詳細-

よすが LP(レコード) カネコアヤノ Kaneko Ayano



レーベル:Victor SKX-25031

フォーマット:レコード, LP

国:Japan

リリース済み:1983年

ジャンル:Electronic

スタイル:Ambient

-商品内容-

山下達郎と活動を共にしていたこともある緒方泰男と、坂本龍一や喜多郎とも関わりのある宮原慶太のユニット、AXISによる、80年代に盛んだった企画もののヒーリング~リラクゼーション・ミュージック。スピーカーで大音量で聴くと、シンセサイザーの丸く優しく柔らかい質感の音色に包まれたようになり、ミニマルなフレーズと相まってトリップしてしまいそうなほどの心地よさ。

-コンディション (中古) -

・ジャケット VG 汚れ、ライナー付き

・盤 EX 良好

※コンディションの評価基準

S(Sealed)/シールド未開封新品

NM(Near Mint)/僅かな使用感はあるものの非常に綺麗でほぼ新品に近い状態のもの

EX(Excellent)/薄い擦れや比較的浅い傷、軽度の汚れやしわなどあるものの中古品としては良い状態のもの

VG(Very Good)/音に出る傷や擦れ、ジャケットの汚れや裂けなどのある一般的な中古の状態のもの

G(Good)/見た目でわかる程悪い状態のもの

(コンディション評価には誤差が生じる場合があります。細かいこと、気になることはお気軽にお問い合わせください。)

#vinyl #record #レコード #ambient #axis #セット売り #まとめ売り

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

