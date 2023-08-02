最旬ダウン ニンテンドーDS版　ドラゴンクエスト6　B2ポスター ポスター

ニンテンドーDS版 ドラゴンクエスト6

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綺麗な状態ですが、多少の擦れなどある場合があります。

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あくまでも個人が管理していた物とご理解をお願いいたします。

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額縁は付きません、丸めて防水加工をし、ポスター専用の筒に入れて発送いたします。

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何か気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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