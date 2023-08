スーパーセール期間限定 【送料込み】”Seymour Dancan” PU搭載!! Blitzレスポール エレキギター

ボディへの打痕やキズ、金属部分のサビなどはほとんどなく程度は上々で、サンバースト トップ面のフレイムメイプルがとても美しい、”Blitz by AriaProⅡ” のレスポールモデルです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボディへの打痕やキズ、金属部分のサビなどはほとんどなく程度は上々で、サンバースト トップ面のフレイムメイプルがとても美しい、”Blitz by AriaProⅡ” のレスポールモデルです。本機の特徴として、フロント・リアとも、ピックアップをセイモア·ダンカンに換装!!(フロント ”sh-1n” ・リア ”sh-4” )フロント/リアのそれぞれのボリュームポットは、プッシュ/プルタイプに交換配線してあるので、引き上げるとコイルタップにてそれぞれハムバッキングからシングルコイルに切り換えることが出来、太いフロントのハムのソロから軽やかなリアのシングルのコードワークまで自在な音作りが可能です!!ジャズ系セッションで使おうと入手しましたが、4kg近くありPRSより若干重いので出品することにいたしました。・ネックの反りはほぼなくトラスロッドは触っておりません。・フレット研磨済み、指板オレンジオイル塗布済み、弦高・オクターブ調整済なので、すぐに弾けます。・全体の程度は使用感もなくかなり良品ですが、あくまで中古品となりますので、細かい部分などが気になる方はご遠慮ください。送料込みとしました。(離島は除く)(近隣にてお引渡しの場合は1,500円値引きいたします)プチプチでくるんでオマケ程度のソフトケースに入れて、ゆうパックでお送りいたします。尚、他にも掲載しておりますので、急に削除の場合はご容赦ください。

