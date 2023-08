カラー···ブラック

ニューエラとクロムハーツのコラボキャップです。

限定品として50点程しか作られておらずかなりレアな商品だと思います。またクロムハーツ好きやコレクションなどにもおすすめアイテムとなっております。

私はコレクションとして集めていましたが引越しのために全て売ることとなり出品しました。

興味のある方はコメント欄までよろしくお願い致します。最終値下げ致します。

商品の情報 ブランド クロムハーツ 商品の状態 未使用に近い

