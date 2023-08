HALLMARK KEEPSAKE

ホールマーク クリスマス

オーナメント スターウォーズ

◎ダースベイダー

◎R2-D2 電池式トーキング

◎ルークスカイウォーカー

◎オビワンケノービ

◎ストームトルーパー

2000年~2002年発売

新品未使用 未展示

R2-D2は、ボタン電池で

音がでます。他であまり見かけません。

購入後ストッカーにて保管してました。

1番大きな箱で全高約20cm

画像で判断できるかと思います。

返品、キャンセルは

ご遠慮願います。

X'MAS

クリスマス

オーナメント

ツリー

飾り

ディズニー

スターウォーズ

レア

ヴィンテージ

ダースベイダー

ハンソロ

ルーク

トルーパー

C3PO

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

