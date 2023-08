春先取りの オン ディズニー アイス 名古屋 〔日〕2枚 7月23日 2023 ミュージカル

ディズニー・オン・アイス 2023 名古屋

企業名が印刷されておりますが、利用者の制限はなく、どなたでも利用できます。

★公演日:2023年7月23日(日)

★開演時刻:10:00 (開場 09:15)

★会場:日本ガイシホール(愛知県名古屋市)

★座席:Fブロック 16列 2枚連番

★枚数:2枚

2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。

年齢別···大人(18歳以上)、中人(12-17歳)、小人(6-11歳)

エリア···東海

枚数···2枚

劇団···国内劇団

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ディズニー・オン・アイス 2023 名古屋企業名が印刷されておりますが、利用者の制限はなく、どなたでも利用できます。★公演日:2023年7月23日(日)★開演時刻:10:00 (開場 09:15)★会場:日本ガイシホール(愛知県名古屋市)★座席:Fブロック 16列 2枚連番★枚数:2枚 2歳以下のお子様は保護者(大人)1名につき、1名まで膝上鑑賞無料。年齢別···大人(18歳以上)、中人(12-17歳)、小人(6-11歳)エリア···東海枚数···2枚劇団···国内劇団

こきん様専用 ミュージカル She Loves Me シーラヴズミー