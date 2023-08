COACH

コーチ

old COACHといわれる、コーチのクラッシックバッグ。

希少なUSA製スライド留金具のモデルです。

特徴的な曲線デザイン。

現行品にはない重厚感のあるデザインとクラシカルな雰囲気をお楽しみ頂けます。

COACHさくらんぼハート

●1980~90年代に作られたコーチのクラッシックバッグで、グローブにも使用される丈夫なフルグレインレザーを使用したしっかりとした作りのバッグです。

SAPHIR社製のクリームでケアしております。

…………………………………………………………

【カラー】ネイビー

【素材】グラブタンレザー(牛革)

【寸法】約 /cm

縦 19 /横 19/底マチ幅 9

【状態】

数回程度の使用で、気になるダメージや汚れなどなく、概ね良好なお品物です。

また、ヴィンテージ品となりますのでヴィンテージや古着の味わいがお好きな方におすすめです。

金具の小キズ、角スレ等、ヴィンテージ特有の箇所があります。

素人の主観による状態チェックとなりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

中古品ですので記載以外の箇所がある場合もあります。ご了承ください。

カラー···ブルー ネイビー

柄・デザイン···無地

素材···本革

コーチ オールドグッチ セリーヌ ブラック 黒 apc ハーフムーン オールドセリーヌ oldcoach black 土屋鞄 bree agnesb アニエスベー ショルダーバッグ ポシェット ミニバッグ リアルレザー ヴィンテージ ビンテージ 古着 レトロ 旅行かばん トラベルバッグ などお好きな方に…

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

