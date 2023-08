bonnevieは他、海外からインポートした、お洒落なインテリア雑貨を扱っています。

■商品説明

平織りの敷物・オールドキリムを張地にした贅沢なロースツール。手織りの敷物からカットするため、すべて一点ものです。

トルコ東北部、アルメニアとの国境に近いカルス地方のオールドキリムからのカット。

ブラウンやダークブラウンの配色があたたかい雰囲気を感じます。

反発力が高く固めの座り心地。耐久性もあります。

オールドキリムはトルコの生活の中で実際に使われていたものですので、

修理跡や小さなダメージがある場合があります。

アンティーク品のように古きよき味わいとしてお楽しみください。

キリムは加工は素晴らしくスツールにもオットマンにも椅子にもなんでも使えます。

*脚部にニスの色ムラ、小さな凹み傷等がある場合がございますが、ご利用が難しいほどの損傷ではありませんので、 予めご了承願います。

■サイズ

縦40

横29

高さ30

●産地 トルコ

# 絨毯

#トルコキリム

#ペルシャ絨毯

#アフガン絨毯

#トルクメン絨毯

#絨毯

#ラグ

#カーペット

#トルコ雑貨

#トルコランプ

#トルコ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

bonnevieは他、海外からインポートした、お洒落なインテリア雑貨を扱っています。是非他にも出品しておりますので、気軽にご覧ください。ぜひ、面白かったり、うちの店を気にいっていただけたらフォローをしていただけたらと思います。他にも色目がございます、複数個あるので、複数個購入の方はお気軽にお尋ねください。複数個、まとめて購入いただける方は割引させていただきます。↓他商品はこちらをクリック#bonnevieインテリア■商品説明平織りの敷物・オールドキリムを張地にした贅沢なロースツール。手織りの敷物からカットするため、すべて一点ものです。トルコ東北部、アルメニアとの国境に近いカルス地方のオールドキリムからのカット。ブラウンやダークブラウンの配色があたたかい雰囲気を感じます。反発力が高く固めの座り心地。耐久性もあります。オールドキリムはトルコの生活の中で実際に使われていたものですので、修理跡や小さなダメージがある場合があります。アンティーク品のように古きよき味わいとしてお楽しみください。キリムは加工は素晴らしくスツールにもオットマンにも椅子にもなんでも使えます。*脚部にニスの色ムラ、小さな凹み傷等がある場合がございますが、ご利用が難しいほどの損傷ではありませんので、 予めご了承願います。■サイズ縦40横29高さ30●産地 トルコ# 絨毯#トルコキリム#ペルシャ絨毯#アフガン絨毯#トルクメン絨毯#絨毯#ラグ#カーペット#トルコ雑貨#トルコランプ#トルコ

