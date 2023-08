ご覧いただきありがとうございます。

【新品未使用】アージレバイルコライン ハイカットスニーカー カモフラホワイト35

クラシカルなセリーヌのスニーカーです。

シルバーは一見派手に見えますが、実は万能カラーで、ホワイトのレザースニーカーと同じようにコーディネートして頂けます!

■商品

セリーヌ CELINE

トリオンフ スニーカー

■付属品

シューズボックス

靴袋×2

取り扱い説明書

■購入:神戸大丸

70,000円程

■色:シルバー、銀

■サイズ:36(シューズ内表記)

23.0cm相当

■素材:カーフスキン 100%

■仕様、特徴

・サイドにパンチング加工のCELINEトリオンフロゴ

・トップステッチの下に「TR01L」の型押し

・タンの上部にブラックでスタンプした「TRIOMPHE」

・コットンレース

・制汗性のカーフスキンのインソール

・加硫ゴムアウトソール

・靴の後ろにCELINEロゴ

■コンディション

新品で、2回ほど室内で足入れしたのみです。

踵部分のすり減りはありません。

自宅保管品(クローゼット)

■発送:購入時の箱に入れ、雨対策ビニール、また四角保護のために角部分に段ボールを装着し、その上からクラフト紙にて梱包予定です。

■プロフィールをご一読ください。

■コンディションについては注意しておりますが、自宅保管品である事をご理解の上ご検討ください。

■別角度からの写真をご希望の方はコメントにてお知らせください。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

