【ギフ_包装】 パタゴニア patagonia STY84674 XS SWEATER DOWN ダウンジャケット

ご覧頂きありがとうございます。

【patagonia】パタゴニア 84674 DOWN SWEATER ダウンセーター ダウンジャケット XSです。

状態は良いです。

画像でご確認ください。

目立った傷や汚れはありません。

STY84674

COLOR ネイビー

サイズ XS(日本 S相当)

着丈 63㎝

肩幅 42㎝

身幅 49㎝

袖丈 64㎝ 肩から袖

※平置きによる採寸です。若干の誤差はご了承ください。

◉古着とお含み置き下さい。

◉自宅保管なのでご理解頂ける方のご購入お願いします。

◉中古品です、神経質な方、完璧を求めるかたは入札をお控えください。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

