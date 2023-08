本命ギフト ノースフェイス　ダウンコート　ブラウン　700FILL　レディースM ダウンジャケット

ご覧いただきありがとうございます!

\\ トレンド、90sモノ、人気アイテム多数出品中 //

【商品情報】

↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

○○SHOP紹介○○

ノースフェイスのダウンジャケットを中心に出品しています!

ノースフェイスを買いたいけど、手が届かないと思ってませんか?

そんな方は是非、ご覧ください!

ノースフェイスはデザイン力も高く、機能性も高いです。

お気に入りの1着をみつけて、冬を乗り切りましょう!

#bluerbeat

□ ノースフェイス ダウンコート ブラウン 700FILL レディースM

□size: レディースM

着丈80

身幅47

肩幅42

袖丈56

※素人採寸のため、誤差はご了承ください。

□色 :ブラウン

□状態:USEDですが、美品です。まだまだ使用可能です。

◆注意事項

・メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。

・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承ください。

※いいねを押していただくよりも、コメントにてお気軽にご相談ください。

#ノースフェイス

#THENORTHFACE

#ダウンジャケット

1-2 1308

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

