【GINGER掲載商品】 アミノサウルス　AMINO SAURUS ランニング

アミノサウルス AMINO SAURUS

【成分及び含有量】

BCAA 3000mg(バリン・ロイシン・イソロイシン)

OCAA 1000mg(アルギニン・オルニチン・シトルリン)

アミノ酸含有量 4000mg

アミノサウルス 8箱(1箱あたり14本入り)の出品です。

賞味期限2024年12月7日

定価 一箱あたり3,520円(税込)

箱のつぶれなどはあるかもしれませんがご理解お願いします。。

ラクマにも出品しました…

早い者勝ちです‼︎

マラソン

ジョギング

短距離走

トライアスロン

水泳

他スポーツ全般

トレイルランニング

アミノサウルス AMINO SAURUS 【成分及び含有量】BCAA 3000mg(バリン・ロイシン・イソロイシン)OCAA 1000mg(アルギニン・オルニチン・シトルリン)アミノ酸含有量 4000mgアミノサウルス 8箱(1箱あたり14本入り)の出品です。賞味期限2024年12月7日定価 一箱あたり3,520円(税込)箱のつぶれなどはあるかもしれませんがご理解お願いします。。ラクマにも出品しました…早い者勝ちです‼︎マラソンジョギング短距離走トライアスロン水泳他スポーツ全般トレイルランニング【成分及び含有量】BCAA 3000mg(バリン・ロイシン・イソロイシン)OCAA 1000mg(アルギニン・オルニチン・シトルリン)アミノ酸含有量 4000mgアミノサウルス 8箱(1箱あたり14本入り)の出品です。定価 一箱あたり3,520円(税込)箱のつぶれなどはあるかもしれませんがご理解お願いします。。メルカリにも出品しました…早い者勝ちです‼︎マラソンジョギング短距離走トライアスロン水泳他スポーツ全般トレイルランニング

