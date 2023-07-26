【海外 正規品】 Anker PowerConf S500　高感度マイク　スピーカー　会議用大人数 スピーカー

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40分钟前
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Anker PowerConf S500 会議用マイクスピーカー （ノイズリダクション/ハウリング抑制/高感度マイク スピーカー ） スピーカーフォン Bluetooth USBアダプタ付属 最大12人 通話アプリ対応 ペアリング機能
Anker PowerConf S500 会議用マイク・スピーカー （ノイズリダクション / ハウリング抑制 / 高感度マイク搭載 ） Bluetooth USBアダプタ付属 USB-C接続 オンライン会議 テレワーク Zoom認証 最大12名対応 各種通話アプリ対応 |
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Anker】超高感度マイクと優れた音声処理機能で大人数でもクリアな通話