【おトク】 Margiela Maison Tabi ミュール35 タビサンダル スプリット ミュール

新品未使用カラー···ホワイトヒール高さ···0〜3cmソールヒール形···フラットストラップ···ストラップなし型···ミュールサンダル柄・デザイン···無地#メゾンマルジェラ#マルジェラ#タビサンダル#フラットサンダル#ミュール#コードストラップフラットサンダル【定価】約14万円【コメント】人気のマルジェラの19SS タビ フラット サンダルです。正規店購入の、箱・保存袋付き、確実正規品となります。足袋の形に切り込みが入ったデザインが特徴的で、過去の出品履歴もほぼない希少なモデルです。ここからの春夏にぴったりで、足首を出していただくスタイルがおすすめです。どうぞご検討ください。

