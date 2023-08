お買い得モデル クーティ kj JustNoise DragonAsh cootie ロット シャツ

新品未使用品

先日のDragon Ashのラストライブにてkjが着用していたシャツと同型同色のアイテムとなります。

JUST NOISEのロゴを全面にプリントをしたレーヨン生地のシャツ。

レーヨン100%ならではのサラリとした触り心地と、着た時のシルエットの良さを体感してもらえる1枚。

第一釦を開けて着れる仕様になっています。

素材: レーヨン100%

生産国: 中国

サイズ…2 着丈75cmバスト126cm肩幅51cm袖丈26cm裾幅126cm ( メーカー表示 )

カラー···ピンク

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋

#dragonash

#降谷建志

#kj

#just noise

#msml

#クーティ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

