中古で購入したものです。

貴重な品なので出品するのを迷っています。

未使用品ですが古い品なので

全体的にくたびれた感じがします。

底の部分に少し黄みがかった部分が

あります。

気になる方は購入なさらないで下さい。

※あくまで素人保管の品です。

完璧な美品をお求めの方は

購入しないでください。

購入してから自分勝手なマイルールを

押し付ける方も購入しないでください。

品のすり替え防止の為、

購入後の返品はお断りいたします。

上記をしっかりと

ご理解した方のみご購入をお願いいたします。

ご質問がございましたら

必ずご購入前にコメントお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

