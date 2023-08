2022最新のスタイル NIKE JA1 EP ジャ1 スニーカー

NIKE JA 1 EP

品番 : DR8786

カラー番 : 400

サイズ : US8.5 / 26.5cm

状態 : 新品

無理にお売りする気はないため

こちらはお値下げ不可です。

即購入OKです。

このお値段で納得していただける方と

お取引いたします。

#JA1

#ジャ1

#ルカ1

#Luka1

#mb01

#MB1

#NBA

#LAMELOBALL

#ラメロ・ボール

#バスケ

#バッシュ

#シューズ

#スニーカー

#バスケットボール

#バスケットシューズ

#バスケットボールシューズ

#ナイキ

#NIKE

#アディダス

#adidas

#コービー

#kobe

#ジョーダン

#jordan

#カイリー

#kyrie

#レブロン

#lebron

メインカラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

