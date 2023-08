■商品説明

ロエベのハンドバッグになります。ロゴが大きいのでかわいいですね。ハイブランドのため、物持ちも抜群です。色見もベージュとシンプルなので、コーディネートしやすいと思います!

■サイズ

高さ:18

幅:30

マチ:18

■カラー

ベージュ

■素材

ベロア

■状態

ヴィンテージ品です。やや使用感あり

質問などお気軽にどうぞ♪

商品の情報 ブランド ロエベ 商品の状態 やや傷や汚れあり

