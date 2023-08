ご覧いただきありがとうございます。

ポールカ ハンドバッグ リボンつき

カテゴリ:バッグ

ブランド:CELINE

商品名:ビタースイート ハンドバッグ デニム レザー パリマカダム キャンパスレザーデニムトートバッグ

サイズ

■縦⇒26cm

■横⇒42cm

■マチ⇒15cm

■持ち手の長さ⇒約48cm

※素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください

カラー:ブルー デニム ブラウン ゴールド

コンディション

【外側】

・全体的 ⇒ 使用感はありますが、目立ったキズ汚れなく綺麗です

・底面 ⇒ 綺麗です

・角⇒目立った擦れありません

・ハンドル ⇒若干のヨレありますが、キズ等ありません

・金具⇒ボタン開閉スムーズ

【内側】

・全体的 ⇒ 目立った汚れありません。綺麗です。

☆即購入可能です

☆We do speak English. Please feel free to send us a comment.

管理NO.108

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

