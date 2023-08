#古着はるレディース一覧

【ブランド】

アナイ

ANAYI

【カラー】

ブラウン系

【サイズ詳細】

サイズ 36

(単位:cm)

総丈:63

ウエスト幅:33

【商品説明】

Autumn & Winter Collection 2021

イタリアインポートのジャガード素材を使用しました。

チェーンモチーフ柄がクラシカルな印象で、ラメ糸も織り込まれたジャガードは華やかな雰囲気を演出してくれます。 タックを入れたコンパクトな着丈がポイントの台形シルエットのスカートです。

ウエストに配色のレザーパイピングを施し、アクセントを持たせました。

トップスをインした着こなしがお勧めです。

・左脇ファスナー開き

付属:なし

裏地:あり

透け感:なし

伸縮性:なし

【商品状態】

特に目立った傷、汚れなくまだまだ長くご着用していただけると思います。

【その他】

※フォロー割引もあります。

ご希望の際は、フォロー後ご購入前にコメントにて「フォロー割引希望」とお知らせ下さい。

※コメントせず即購入されても全然大丈夫です。やりとり面倒な方も歓迎です。

※全て送料込みの価格です。

※あくまでも中古商品なので、ちょっとでも気になる部分がある方神経質な方はご遠慮下さい、お願いします。

その他にも 商品等様々扱っています。もし宜しければ見て行って下さい。

クリックで一覧出来ます。→ #古着はるレディース一覧

その他レディーススカート→ #古着はるレディーススカート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

