リアルファーのダウンコートです。

綺麗なシルエットと大きな襟のファーで高級感がありとても人気で即完売になった商品です☆

定価4万円ほどでした。

ワンシーズン着用後コート・ファー共にクリーニング済みで自宅保管していたものになります。

ラビットファー襟 取り外し可能

裏地 ボア 取り外し可能

製品の特性上、外・内側のボア部分に多少の毛玉感があります。

サイズ:フリーサイズ

身幅 約40〜48㎝

袖丈 約63㎝

丈 約76㎝

※素人採寸の為多少の誤差にご容赦ください。

他にもレディースの衣類など出品しておりますのでよろしければご覧ください☆

#Aporo服

✅中古品は程度の認識が人により違います!

神経質な方はご遠慮下さいと書いても自覚のない方もいるので…申し訳ありませんが、

【中古品に充分な理解のある方だけ】

ご購入お願い致します!

状態に関しては出来るだけ詳細に記載する様にしておりますが、素人目ですので糸の出や毛玉や小さいシミ等見落とす可能性があります(>人<;)

⭕️気になる事は購入前にご質問ください⭕️

人により気になる所が違うので説明に全部は書ききれません。質問には可能な限り正確にお答えしますので到着した商品がご自身の期待値じゃなかった場合等のクレームは対応できかねます。程度,サイズ,縫製,色味など

⚠️プロフ未読や少しでも不安や心配が残る状態では絶対に絶対にご購入されないで下さいね><

*なるべくお安くご購入頂けるよう、圧縮や折り畳んで発送します。

梱包資材の再利用にご理解ください。

❣お値下げ交渉・ご購入プロフ必読❣️

✳️プロフ未読の値下げ交渉スルーします。

※おまとめ以外の値下げは不可の物もあります。

✳️購入後はプロフ了承頂いたものと致します。

⚠️お手数でもトラブル防止でご一読願います。

カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···リアルファー

ジップ・ボタン···ジップアップ

ライナー···ライナー取外し可

フード···フードなし

No.1849

184390

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラックバイマウジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

