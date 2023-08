【売り切り御免！】 デジモンアドベンチャー アナヒータストーンズ　太一　アグモン その他

デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆

より、選ばれし子どもたちとそのパートナーデジモンをイメージしたアナヒータストーンズとのコラボブレスレット。

コレクションしておりましたが、グッズ整理のため出品します。

新品未使用。

暗所にて保管しておりましたが、素人保管ですのでご了承ください。

◆ 使用している天然石 : ゴールデンオーラ / カーネリアン / オレンジカルサイト / サンストーン / 赤めのう / ペリドット / 水晶 / クラッククォーツ

#デジモン

#ブレスレット

#コラボ

#デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆

#太一

#アグモン

#アナヒータストーンズ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

