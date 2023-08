新しいコレクション BTSアルバム各種・ライブDVD※値下げ可 K-POP/アジア

※表記の値段はまとめての値段となります。バラで購入したい方はコメントでお伺いします。

グッズ卒するので旅立たせます。

・LOVE YOURSELF JAPAN EDITION(トレカなし)

・MAP OF THE SOUL 7(トレカ付き)

・MAP OF THE SOUL 7~ THE JOURNEY ~(トレカ付き・トレカなし)

・BE(トレカ全員分)

※バラ売り可(例:トレカのみ、アルバムのみ)

※値下げ○

ライブのDVDはどちらもBlu-rayになります。

また、アルバムとトレカをセットで購入したい方の中で、どのアルバムにどのメンバーが入っているかを聞きたい方がいればコメントでお伺い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

