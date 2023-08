ご覧頂きありがとうございます。

ナイロンフットボタン1989年8月製造リーバイス赤文字501xx W32



極美品✨サンローラン パリ スキニー デニム 黒 15SS デストロイ

フォロワー割を始めさせて頂きました。

dime baggy jean



名作 06AW 再構築デニム JUNYA WATANABE MAN

✒️フォロー割

69353 ボディーグローブ デニムハーフパンツ 水色 サイズM



Levis 505 28インチ リジットデニム

フォローして下さった方には、表示価格から

AG デニム

①1999円以下 →100円引き

Burberry ノヴァチェック デニムパンツ

②2000円〜4999円 →200円引き

POLAR SKATE BIG BOY JEANS Cyan Black

③5000円〜9999円 →300円引き

リーバイス646ベルボトム 菅田将暉オレンジタブ フレアパンツ

④10000円以上 →500円引きさせて頂きます。

アイアンハートデニムW38



美品 サイモンミラー REPLICA-1 デニムパンツ 30 ジョニーデップ



再構築 リメイク LEVI’S リーバイス フレア カスタム デニム ブルー

48時間以内発送。

Levis 501 ブラックバーダック W36 カットオフ ビンテージ



fear of god クラッシュデニム



【新品】ALTER VENOMV TatteredPANTS

#NIBURA こちらから商品一覧に飛べます

SWITCHING OVER DENIM PANTS



swagger 10th プライドデニムデニム

サムライ自動車倶楽部ペインターパンツ

USA製 リーバイス 551ZXX 復刻 コーンミルズ ジーンズ

厚手のしっかりとしたデニムです。

AURALEE H/TWST DNM 5P 32inch美品

かなりダメージ、シミがありますが

SAPEur サプール ビンテージ デニムトラックパンツ XL

いいあじが出ていると思います。

33310 3点セット

サイズ…33インチ

A.PRESSE ウォッシュド デニムWashed Denim Pants

日本製

FUBU 太め バギー デニム ジーンズ メンズ 古着 HIP HOP 刺繍



CULLNI ブーツカットデニム



Bowery Blue Makers コーデュロイパンツ SO型 w32



新品 未使用 デニム ジーンズ Gパンツ パンツ ジーパン ドクロ LL 2L

□brand/ サムライジーンズ

IRON HEART アイアンハート 21oz Lot 634 デニムパンツ



NEAT デニムパンツ UNREAL REAL CLOTHES別注

平置き実寸サイズ(単位:cm)

SAPEur サプール ヴィンテージ デニムパンツ XLサイズ

ウエスト38

再構築 リメイクパンツ ワイド パッチワーク ストリート 古着

股上28

AFGK a few good kids デニムパンツ ジーンズ 青 M

股下79

ヤコブコーエン デニムJ622コンフォート

わたり幅31

確認画像 77年リーバイス684 W78L80

裾幅21.5

ディースクエアード、クラッシュジーンズ サイズ48



Graphpaper colorfast denim two tuck pant

#サムライ

80年代 Levi’s 550 USA 製 W36 L30 ブラックデニム

#ペインター

Polar Bigboy Mint Black

#ダメージ

38M 00s マリテフランソワジルボー シャトルパンツ ブルー 青 ブルー

#古着

定価10万 サンローラン デニム 登坂 キムタク 29インチ 春



ディオールオム アトリエスキニーデニム 30 diorhomme サンローラン

■注意事項

ジーンズ BIG JOHN EXTRA X303

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

新品 ARMANI JEANS ブラック デニム パンツ J06 スリム W31

used商品なので神経質な方はご遠慮ください

リーバイス 201XX w34 ビッグEデニムジーパン米国製USA赤耳バレンシア



Levi's 569 Denim Pants (W38/L32)



LUDI ゴスタ ジーンズ サイズ30 フーガ ダメージ クラッシュ



新品未使用!人気!POLAR SKATE CO BIGBOY JEANS

かなり珍しいデザインの物やここでしか手に入らないアイテムを随時出品していくので是非フォローといいねよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サムライジーンズ 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。フォロワー割を始めさせて頂きました。✒️フォロー割フォローして下さった方には、表示価格から①1999円以下 →100円引き②2000円〜4999円 →200円引き③5000円〜9999円 →300円引き④10000円以上 →500円引きさせて頂きます。48時間以内発送。#NIBURA こちらから商品一覧に飛べますサムライ自動車倶楽部ペインターパンツ 厚手のしっかりとしたデニムです。かなりダメージ、シミがありますがいいあじが出ていると思います。サイズ…33インチ日本製□brand/ サムライジーンズ平置き実寸サイズ(単位:cm)ウエスト38股上28股下79わたり幅31裾幅21.5#サムライ#ペインター#ダメージ#古着■注意事項素人採寸なので多少の誤差はご了承くださいused商品なので神経質な方はご遠慮くださいかなり珍しいデザインの物やここでしか手に入らないアイテムを随時出品していくので是非フォローといいねよろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サムライジーンズ 商品の状態 傷や汚れあり

定価41800円 MINEDENIM クラックブリーチ スキニーブラックデニム1996年製USA製 リーバイス555 ブラック テーパード バギー型W36Dsquared2 / ディースクデニム sexy twist jeanEV BRAVADO 19SSフリーキーデニムパンツ ヒッコリー 早い者勝ち❗️RRL デニム ジーンズ ダブルアールエル ブリーチ加工 タイダイ パンツリーバイス501XX"Levi's" Silver Tab LOOSE FIT W34L30DIESEL ジョグジーンズ krooley中国ブランド EROLE VENOM WASHED JEANS