【国内正規品】 ワノ国　THE ワンピース　DFX GRANDLINE LADY MEN コミック/アニメ

新品、未開封、ゲームセンタープライズ品です。

プライズ品ですので、箱に傷や凹み等ありましてもご了承ください。

THE GRANDLINE MEN

イゾウ×4体

X ドレーク

ロブ ルッチ

モンキー D ルフィー

サイファーポール イージス ゼロ

THE GRANDLINE LADY

ワンダ×3体

キャロット×2体

光月日和×2体

うるティ

16体まとめ売り。

お手数ですが、プロフィール一読お願い致します。

問題なければ、即購入大歓迎です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

