メタリカのRIDE THE LIGHTNINGのヴィンテージTシャツです。フロントはアルバムジャケのプリントでバックはロゴに電気椅子プリントがされてます。このデザインは悶絶ロックTシャツ秘宝館掲載商品で色んな芸能人が着用しておりワンオクのタカやドラゴアッシュの降谷そしてフィアオブゴッドの創業者のジェリーも着用してるデザインでサイズはSですがアメリカ製なんで日本のM相当で状態はプリント割れはありますが、タグとコピーライトも残っており今後もまだまだ着れます。おまけでメタリカの非売品ステッカーも付けます。ガンズ、モトリー、スキッドロウ、メガデス好きにお薦めです。

おまけ メタリカ 非売品ステッカー

着丈68 身幅46 肩幅45※素人採寸

#metallica #メタリカ #スラッシュメタル #四天王

GUNS N' ROSES ガンズアンドローゼズ MOTLEY CRUE モトリークルー SKID ROW スキッドロウ BUCKCHERRY バックチェリー SLASH'S SNAKEPIT スラッシュズ スネイクピット VELVET REVOLVER VR ベルベットリボルバー LA GUNS LA.GUNS エルエーガンズ METALLICA メタリカ ANTHRAX アンスラックス MEGADETH メガデス SLAYER スレイヤー PANTERA パンテラ JUDAS PRIEST ジューダスプリースト MOTARHEAD モーターヘッド DEATH ANGEL デスエンジェル EXDUOS エクソダス TESTAMENT テスタメント FAITH NO MORE フェイスノーモア SLIPNOT スリップノット FEAR OF GOD フィアオブゴッド IN FLAMES インフレイムス OVERKILL オーバーキル PUSHEAD パスヘッド HALLOWEEN ハロウィン ACCEPT アクセプト Jerry Lorenzo ジェリーロレンゾ ONE OK ROCK ワンオクロック ワンオク TAKA タカ ドラゴンアッシュ 降谷(kj)着用 デザイン RIDE THE LIGHTNING ライド ザ ライトニング アルバム ジャケ ヴィンテージ ロックTシャツ バンドTシャツ 傷汚れ無し

商品の情報 商品のサイズ S ブランド メタリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

