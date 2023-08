〜たくさんのいいね♡をありがとうございます!〜

コメントをして頂いても、購入された方が優先となりますので、ご検討されている方はよろしくお願い致します⭐︎

アンテプリマ ANT5011 オフホワイトの

セミオーダーのウエディングドレスになります。

定価は285000円です。

2019年10月の挙式&披露宴3時間程

着用していました。

その後業者にクリーニング・除菌・染み抜き・検品・

長期保存パックを行っていただきました。

パック有効期限は通常2年〜数年だそうです。

1度も開封せず、箱に入ったまま保管していました。

(出品の際に箱からパックを出しました。2022.5.20)

中身の詳細は開けていないので分かりませんが、

大きな汚れの報告はなく、クリーニングしていただいています。

お安く出品致しますのでご興味のある方は御検討下さい。

また、他サイトにも出品していますので

早い者勝ちになることをご了承ください。

サイズについては11Rになります!

出品者の身長は160センチ、

バストはC75-D-75、

(パット2枚付いています)

ヒールは低めの2-3センチを履いていました。

※即購入大歓迎です!

※ドレスとパットのみです。

※大きな品になるので土日の発送になります。

ご理解のほど、よろしくお願いします!

※とりあえずのイイネは出来るだけご遠慮ください。

#ドレス #ブライダル #ウエディングドレス

#ブランド #アンテプリマ #セミオーダー

#花嫁 #ウエディング #結婚 #アイテム

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

