ー品販売 コールマン　ワンマントルランタン赤　新品未使用 ライト/ランタン

新品未使用品です。

即購入可能です。

値引き交渉はご遠慮ください!

●明るさ:約130W相当

●燃料タンク容量:約590cc

●燃焼時間:約7.5~15時間

●本体サイズ:約φ16×31(h)cm

●重量:約1.4kg

●付属品:収納ケース

●使用ジェネレーター:Model 3000005403

●使用グローブ:ModelR214C046J

●使用マントル:21A102J、21A132XJ

Coleman camp ランタン ガソリン 燃料

ライトの種類···ランタン・オイルランプ

ランタンの種類···液体燃料式ランタン

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 新品、未使用

新品未使用品です。即購入可能です。値引き交渉はご遠慮ください!●明るさ:約130W相当 ●燃料タンク容量:約590cc ●燃焼時間:約7.5~15時間 ●本体サイズ:約φ16×31(h)cm ●重量:約1.4kg ●付属品:収納ケース ●使用ジェネレーター:Model 3000005403 ●使用グローブ:ModelR214C046J ●使用マントル:21A102J、21A132XJColeman camp ランタン ガソリン 燃料 ライトの種類···ランタン・オイルランプランタンの種類···液体燃料式ランタン

