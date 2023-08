【送料無料/新品】 22.5cm adidas samba og B75806 アディダス サンバ⑤ スニーカー

⑤

ご覧いただきありがとうございます。

フォローで400円割引可能です。

フォロー後にコメント頂けましたら割引させていただきます。

国内外のファッションインフルエンサーがこぞって着用し流行のadidas sambaのogモデルになります。

イギリス正規取扱店にて購入の確実正規品です。

22.5cmラスト一足になります!

商品名

adidas originals samba og

品番

B75806

カラー

ホワイト

サイズ

22.5cm us4.5

希少なレディースサイズの小サイズです。

状態

新品未着用タグ付

試着もしておりません。

外箱付属します。

配送方法

らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便

外箱に入れた状態で、段ボールに入れ発送します。

宜しくお願いします。

アディダス

サンバ

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

