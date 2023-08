かわいい新作 アークテリクス Arc’teryx ガンマLT マウンテンパーカー フーディー マウンテンパーカー

昨年メルカリで購入しましたが、着用機会が着用機会が減ったため出品します。

アークテリクス ガンマLT

Lサイズです。

ガンマLTは耐風性と通気性、

適度な保温力と4方向へのストレッチ性を兼ね備え、

着心地も良く、着用シーズンも長いジャケットです。

普段使いだけではなく、

春や秋のトレッキングや

降雪のない春のバックカントリー

等の発汗を伴うシチュエーションで

もガンマLTは実力発揮してくれます。

普段Lの方は余裕もって着られるサイズ感

普段XLの方はジャストサイズのサイズ感です。

袖が長めですが袖口がリブになっております

肩幅約51cm、身幅約59cm、着丈約73-76cm(前後でちがいます)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

昨年メルカリで購入しましたが、着用機会が着用機会が減ったため出品します。アークテリクス ガンマLTLサイズです。ガンマLTは耐風性と通気性、適度な保温力と4方向へのストレッチ性を兼ね備え、着心地も良く、着用シーズンも長いジャケットです。 普段使いだけではなく、春や秋のトレッキングや降雪のない春のバックカントリー等の発汗を伴うシチュエーションでもガンマLTは実力発揮してくれます。普段Lの方は余裕もって着られるサイズ感普段XLの方はジャストサイズのサイズ感です。袖が長めですが袖口がリブになっております肩幅約51cm、身幅約59cm、着丈約73-76cm(前後でちがいます)

