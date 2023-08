【送料無料】

hondasoundworksのDRIVE-Fです。

BUMP OF CHICKENの藤原さんが使用していたハンドメイドエフェクターを、より使いやすくしたモデルです。

まさかの奇跡のシリアルNo.1です!

試奏程度しか弾いておりませんし足で踏んだりもしていません!

家宝の様に大切にしておりましたが、大事にしてくださる方がいらっしゃればお譲りしたいと思い、出品致します。

